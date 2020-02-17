Euro
6.55
Dolar
6.05
BIST 100
120,824.90
Altın
1,582.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Eskişehir'de yaşayan Ekaterina Dunaeva, sözleri kendisine ait olan ve AÜ Devlet Konservatuvarının desteğiyle hazırlanan "Altmış Sekiz" şarkısının klibinde otizmli oğlu Uzay'la rol aldı.

Selçuk Kızıldağ   | 17.02.2020
Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Eskisehir

Rus asıllı Ekaterina Dunaeva'nın 9 yaşındaki otizmli oğlu Uzay için yazdığı şarkı sözleri, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarının desteğiyle bestelenerek klip çekildi.

Eskişehir'de yaşayan dövme sanatçısı Dunaeva, oğlu Uzay Yüksel ve onun gibi otizmlilere yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Dunaeva, bu durumun dünyada yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülmesinden hareketle yazdığı sözü bestelemek ve klip çekmek için bir grup gönüllüyle çalışma yaptı.

AÜ Devlet Konservatuvarının desteğiyle bestelenerek çekilen "Altmış Sekiz" şarkısının klibinde Ekaterine Dunaeva ve oğlu rol aldı. Sosyal medyada yayınlanmak üzere hazırlanan klipte şarkıyı ise konservatuvar öğrencisi Serenad

"Tek isteğim bir gün oğlumun bana 'anne' diyebilmesi"

Dunaeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli oğlu Uzay'ın henüz konuşamadığını ancak şarkıyı dinlediğinde duygulandığını aktardı.

Sanatın her alanında otizmin sesini duyurmaya çalıştığını vurgulayan Dunaeva, şunları söyledi:

"Uzay'ın eğitim aldığı okulun duvarlarına resimler çiziyorum. Sokak hayvanları için bir şeyler yapıyoruz. Uzay'ın adına bir çocuk kitabı çıkardım. Sürekli bu alanda üretmeye çalışıyorum. Çünkü otizmli annelerin, ailelerin desteğe ihtiyacının olduğunu hissediyorum. Özellikle eğitim alanında daha çok ilgiye ihtiyacımız var. Uzay konuşamıyor fakat belki okuma yazmayı öğrenirse bilgisayardan bana yazı yazar ve iletişime geçeriz."

Şarkı sözlerini oğlu başta olmak üzere tüm otizmli çocuklar için yazdığını dile getiren Dunaeva, konservatuvar yetkililerine ve projede yer alanlara teşekkür etti.

Dunaeva, tek isteğinin bir gün oğlundan "anne" sözünü duyabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Altmış Sekiz" isimli şarkının sözleri ise şöyle:

"O kadar yüksekteydin ki sen, uçuyordun bilmeden.

Neden geldin buraya. O kırılmış kanatlarınla.

İnsanları ayırıyorlar. Bu korkunç ve acı verici.

Burada sana korkmayı ve yalan söylemeyi öğretirler.

Ve benim bunu kabullenmem gerektiğini söyleyecekler.

Yaşayıp gidiyoruz işte böyle. Sessiz kalamıyorum, her gece yazıyorum.

Tam değiliz biz sensiz. Bir bakışınla, bir konuşmanla, dünya değişir senin sevginle.

Ben senin varlığınla sevmeyi öğreteceğim insanlara."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı

Benzer haberler

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Öğretmenin sevgisi otizmli Nurettin'i hayata bağladı

Kurduğu orkestrayla otizmli öğrencilerin hayatını değiştirdi

Prof. Dr. Orhan Oğuz'a duygulandıran ziyaret

Prof. Dr. Orhan Oğuz'a duygulandıran ziyaret
Fedakar anne otizmli ikizlerini topluma kazandırmak için mücadele ediyor

Fedakar anne otizmli ikizlerini topluma kazandırmak için mücadele ediyor