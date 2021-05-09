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Yaşam

Ankara'da ilkbahar

Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Gölbaşı ilçesindeki Mogan gölü çevresinde bulunan sazlıklar ve yeşeren ekinler güzel görüntüler oluşturdu.

09.05.2021
Ankara'da ilkbahar

Ankara

Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Gölbaşı ilçesindeki Mogan gölü çevresinde bulunan sazlıklar ve yeşeren ekinler ile Dikmen Vadisi'nde çiçek açan ağaçlar, farklı tonlardaki bitkiler ve çiçeklerle güzel görüntüler oluşturdu.


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