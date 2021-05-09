Ankara'da ilkbahar
Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Gölbaşı ilçesindeki Mogan gölü çevresinde bulunan sazlıklar ve yeşeren ekinler güzel görüntüler oluşturdu.
Ankara
Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Gölbaşı ilçesindeki Mogan gölü çevresinde bulunan sazlıklar ve yeşeren ekinler ile Dikmen Vadisi'nde çiçek açan ağaçlar, farklı tonlardaki bitkiler ve çiçeklerle güzel görüntüler oluşturdu.
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