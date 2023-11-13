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Yaşam

Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

Mansur Öksüz  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Mansur Öksüz/AA

Kahramanmaraş

Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.

"Hazan mevsimi" olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.

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