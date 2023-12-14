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Yaşam

Anadolu Üniversitesi açık öğretimde karbon ayak izini azaltıyor

Yükseköğretim imkanını 41 ülkede sunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'ndeki sınav ve kullanılan materyallerin sayısını düşürerek karbon ayak izini azaltma konusunda ilerleme kaydetti.

Deniz Açık  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Anadolu Üniversitesi açık öğretimde karbon ayak izini azaltıyor

Eskişehir

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında Açıköğretim Sistemi sınavlarının tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamdaki kurumsal süreçlerle daha az kağıt kullanımına, daha az ürün ve hizmet uygulamalarına geçilerek doğal yaşamın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanıyor. 2021-2022 ile 2023-2024 akademik güz dönemlerinde Açıköğretim Sistemi ara sınavları arasındaki sayısal veriler, sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

2021-2022 Güz Dönemi'nde sınav oturum sayısı 4 iken, 2023-2024 Güz Dönemi'nde 3'e, sınav materyallerinin yer aldığı kutu sayısı 21 bin 887 iken 12 bin 449'a, sınav evrakının kullanımı için tahsis edilen lojistik araç sayısı 53 iken 29'a indirildi.

Kağıt kullanımı 155 bin tondan 48 bin tona geriledi

Sınava giren öğrencilerin kullandığı optik formların ve kitapçık sayfa sayılarında da yüzde 50 düşüş sağlandı.

Buna göre, 2021-2022 Güz Dönemi'ne kıyasla 2023-2024 Güz Dönemi'nde kullanılan optik form 4 milyon 473 bin 112 adetten 2 milyon 450 bin 426'ya, kitapçık sayfa sayısı 40 milyon 674 bin 596'dan 25 milyon 971 bin 940'a geriledi. Önceki yıllarda 155 bin tonu bulan kağıt kullanımı son 2 senede kademeli olarak önce 98 bin tona, 2023-2024 Güz Dönemi ara sınavlarında ise 48 bin tona kadar düştü. Fire verilen 29 bin ton kağıt ise yine 2023-2024 Güz Dönemi ara sınavlarında 674 kilograma kadar azaltıldı.

Sınav poşetlerinin sayısında yaklaşık yüzde 25 tasarruf, fire kitapçıkların sayısında yaklaşık yüzde 95 azalmanın yanı sıra geleneksel üretim sistemlerine oranla daha az enerji tüketimi sonucunda Anadolu Üniversitesi yeşil bir gelecek için önemli derecede tasarruf sağladı.

Alınan tedbirlerle her sınav dönemi için 2 bin 140 ağacın kesilmesine, 5 tondan fazla atık plastiğin doğaya karışmasına ve ulaşım ihtiyacının azalmasıyla binlerce ton karbondioksitin doğaya salınmasına engel olundu.

"Yeni nesillere temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmak tek hedefimiz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mevcut öğrencilerine kaliteli eğitim olanağı sunarken, gelecek nesillerin temiz, sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmeleri için de çalışılması gerektiğini vurguladı.

Hem sıfır atık hem de enerji verimliliği anlamında yaptıkları önemli çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Erdal, şunları kaydetti:

"Yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 2019 ila 2022 yılları arasında ortalama yüzde 23,25 tasarruf sağlamış bulunuyoruz. Her yıl 2,6 milyondan fazla pet bardağın, 1,6 milyondan fazla yemek setinin, 25 binden fazla büyük boy çöp poşetinin ve tonlarca kağıt ve plastik atığın doğaya bırakılmasının önüne geçtik. Yine Anadolu Üniversitesi olarak düzenlenen ağaç dikim etkinlikleriyle de binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bu kapsamda tüm dünyada öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi ile gerçekleştirdiğimiz sınav organizasyonlarında hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik çalışmalarında oldukça büyük başarılar elde ettik. Sınav oturumu, kutu, görevli, lojistik araç, salon, bina, optik form, kitapçık sayfa sayıları kalemleri geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 azaltıldı. Bu durum hem çevremize verdiğimiz zararı hem de sınav organizasyonlarıyla oluşan yüklü ekonomik süreci yarı yarıya azalttı. Dijital dönüşümü eğitim ve idari süreçlerde başarıyla yöneten üniversite olarak yeni nesillere temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmak tek hedefimiz."

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