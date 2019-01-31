Ampute motosikletçi start almak istiyor

Fotoğraf: AA/Orhan Karslı

ANKARA - HÜSEYİN DOĞRU

Ankara'da 2 yıl önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında sağ ayağını kaybeden Selami Türkan, motosiklet tutkusundan vazgeçmeyerek, sporcu olarak pistlerde yarışabilmek için mücadele veriyor.

Küçük yaşta ailedeki ilgiden başlayarak 1999 yılında 12 yaşındayken tanıştığı motosikleti tutkuya dönüştüren ve kaza geçirmesine rağmen sevdasından vazgeçmeyen 32 yaşındaki Selami Türkan, AA muhabirine tutkusunu ve hayallerini anlattı.

Askerlikten sonra büyük pist motosikletlerine geçtiğini paylaşan Türkan, "Bunun tamamen özgürlük, motosiklet kardeşliği olduğuna inandıktan sonra bu tutkumdan vazgeçmedim." dedi.

Ankara'da iki yıl önce çevre otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçirdiğini vurgulayan Türkan, şöyle konuştu:

"2017 yılında kaza geçirerek sağ ayağımı kaybettim. Otoyolda dikkatsiz bir araç sürücüsü yüzünden kontrolümü kaybettim ve bariyerlere girdim. O bariyerlerin dikmelerinden ayağımı kopardım. İki talihsiz olay vardır, dikkatsiz araç sürücüleri ve bariyerlerin altındaki o açık kısımlar. Bizi öldüren aslında motosiklet değil. Arabalar ve bariyerlerin dikme ayakları."

"Kazadan sonra sevdamdan asla vazgeçmedim." diyen Türkan, tutkusu nedeniyle motosikletle ilgili meslek seçtiğini dile getirdi.

Kaza sonrası mesleğinden biraz vazgeçtiğini ifade eden Türkan, "Motosiklet tekniğiyle ilgilenen arkadaşların yanında takılıyordum. Kazadan 2 yıl önce aralıksız onlarla beraber hem motosiklet kullandım hem de motosikletin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için zaman geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Sağ ayağını diz altından kaybettiğini anlatan ampute motosikletçi, geliştirdiği teknik cihazlarla daha güvenli ve seri motosiklet kullandığını söyledi. Motosikletin özelliğine göre protezinde uzatma veya kısaltma aparatlarını kullandığını ifade eden Türkan, şöyle devam etti:

"Protezimi ilk kullanmaya başladığımda yürümekte bile zorluk çekiyordum. Yeterlilik seviyesinin çok az olduğunu düşünüyordum. Herhangi bir mühendislik harikası olan bir protezim yok. Normal bir soketin üzerine biraz çalışma yaptım. Çalışma yaptığım protezimle beraber kendi yeterlilik seviyemi artırdım. Motosiklette denge problemini aştım. Tendomlarım olmadığı halde tek ayağımın üzerine sekebilecek kadar yeterlilik seviyesini artırdım. Engelim motor kullanmama bir engel olmadı. Biz bunun yasal hale gelmesini istiyoruz. Engelli vatandaşlar ehliyet alabilir bunda problem yok. Ancak 250 cc ve 3 tekerlek alınabiliyor. Piste girmek için ehliyete değil, lisansa ihtiyacım var."

"Kenan Sofuoğlu hep örnektir, takdir ediyoruz"

Türkan, ampute kişiler için motosiklet yarışı branşının açılmasını istediklerini ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile görüşme yapacaklarını dile getirerek, bunun örneklerinin yurt dışında bulunduğunu söyledi. Türkan, "Belki ülkemi yurt dışında temsil edeceğim." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile görüşmek istediğini vurgulayan Türkan, "Görüşürsek bizim yanımızda olmasını rica ediyoruz. Kenan Sofuoğlu hep örnektir, takdir ediyoruz. Ben ampute olarak motosiklette Kenan Sofuoğlu olabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Motosikletçi ve eğitmen Özgür Çiçek ise kaza sonrası eğitim verdiği Selami Türkan'ın azimli olduğunu ve çok çalıştığını söyledi. Motosiklet ekipmanı ve güvenlik konusunda eğitimler verdiğini vurgulayan Çiçek, "Nasıl kazayı engelleyebiliriz bunlar hakkında da çalışma yaptık. Kendisi çok yetenekli. Arazide de çok iyi. Kazadan sonra hayata küsmedi, çalışmalara azimle devam etti. Kenan Sofuoğlu'nun bu konuyla ilgili olarak çalışmalar yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.