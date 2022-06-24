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Yaşam

Amiral Turgut Reis ölümünün 457. yılında Bodrum'da anıldı

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis, ölümünün 457. yılında etkinliklerle anıldı.

Ali Ballı   | 24.06.2022
Amiral Turgut Reis ölümünün 457. yılında Bodrum'da anıldı

Muğla

Bodrum Turgutreis doğumlu Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 457'nci yıl dönümünde Turgutreis Karabağ Mahallesi'nde tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Turgut Reis'in doğduğu Karabağ Mahallesi'ndeki anıt heykeli önünde gerçekleşen anma törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sahil Güvenlik Kıdemli Başçavuş Murat Sarıaslan, İzmir Senfoni Orkestrası emekli sanatçısı ve Turgutreis'in torunu Numan Pekdemir, siyasi parti başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Pekdemir, Turgut Reis'in hayatından ve başarılarından bahsederek amiralin gelecek nesillere anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Pekdemir, babasının yıllar önce Amiral Turgut Reis için yazdığı bir şiiri de okudu.

Yurt da Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden denizcilerin piri Turgut Reis'i doğduğu topraklarda anıyor olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Tören, Amiral Turgut Reis heykeline çelenk sunulması ve lokma dağıtımıyla sona erdi.

Etkinlikler kapsamında Herodot Kültür Merkezi'nde söyleşi düzenlendi.

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