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Yaşam

Amazon Prime Gaming'in ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ayrıcalığıyla bu ay birçok oyuna ve oyun içi içeriklere ücretsiz sahip olabilecek.

Oktay Özdemir  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Amazon Prime Gaming'in ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, bu ay Eastern Exorcist, The Bridge, BioShock 2 Remastered, Spirit Mancer, SkyDrift Infinity, GRIP, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Are You Smarter Than A 5th Grader, Deus Ex GOTY Edition, To The Rescue!, Star Stuff, Spitlings, Zombie Army 4: Dead War, ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Blood West ve Super Meat Boy Forever oyunlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Üyeler, aylık 39 lira karşılığında Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day'de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor.

Prime Gaming kapsamında üyelere, süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

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