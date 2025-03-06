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Yaşam

Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı güzel görüntüler oluşturdu

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde, meraya otlamaya götürülen koyunların kuzularıyla buluşma anı kayıt altına alındı.

Cihan Okur  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

İşletmede her yıl şubat ayında başlayıp nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında yetiştiriciler, tatlı bir telaş yaşıyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.

Sürünün ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerini bulmaya çalışıyor. Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşması, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

Koyun ile kuzunun, binlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması ve koyunun yavrusu dışında başka kuzuyu emzirmemesi ise dikkati çekiyor.

"Buradaki arkadaşlarımız çok fedakarca çalışmalar yapıyorlar"

İşletmeyi ziyaret eden, Amasya Valisi Önder Bakan, son yıllarda tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin aslına dönmeye başladığını söyledi.

TİGEM'e bağlı işletmede, Sakız ve Karayaka ırkı melezlemesi olan Bafra ırkı koyun üretildiğini ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

"Çok daha ileriye ülkemizi getirmek için TİGEM'lerin çok önemli bir rol üstlendiğini buraya geldiğimizde de hep birlikte gördük. Bugün hayvanların yavrularıyla buluşmasını büyük bir huzurla beraberce takip ettik. Hakikaten bir anne ve yavrunun buluşması çok duygusal oldu bizim açımızdan. Her birisi sesten ve kokuyla annelerini ve yavrularını buldular. Buradaki arkadaşlarımız çok fedakarca çalışmalar yapıyorlar."

İşletmede bu sezon, 3 bin 400 koyunun 5 bin 500 kuzu doğurduğu ve doğumların devam ettiği bildirildi.

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