Amasya'da sis etkili oldu
Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sisle güzel görüntüler oluştu.
Amasya
Yağışın ardından ortaya çıkan sis, bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.
Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Belevi Yaylası'ndan bakıldığında güzel görsel oluşturdu.
Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Oluşan görüntü karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik, doğanın güzelliği büyüleyici. İzlemesi bile çok zevkli. Bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf ve video çektim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.