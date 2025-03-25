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Yaşam

Amasya'da karacalar fotokapanla görüntülendi

Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

Cihan Okur  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Amasya'da karacalar fotokapanla görüntülendi

Amasya

Amasya'da yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.

Bölgede devam eden çalışmalarda, karacaların ormanlık alanlarda davranışı ve yaşam süreçleri takip edildi.

Ormanlık alanda karacaların beslenmesi ve koşuşturması fotokapanla kaydedildi.

Öte yandan, ayı, kurt ve yaban domuzu gibi hayvanlar da daha önce fotokapanla görüntülenmişti.










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