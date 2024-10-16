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Yaşam

Amasya'da bazı kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 3 ay önce meyveleri toplanan kiraz ağaçlarının yeniden çiçek açması şaşırttı.

Tevfik Öztürk  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Amasya'da bazı kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

İlçeye bağlı Alparslan köyünde meyve bahçesi olan Ahmet Celep'in bahçesindeki 7 kiraz ağacı çiçek açtı.

Ekim ayında ağaçların yapraklarını dökmeye başlaması gerekirken yeniden çiçek açtığını gören bahçe sahibi Celep ile komşuları şaşkınlık yaşadı.

Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz ağacının ekim ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyledi.

Normalde nisan-mayıs aylarında çiçek açıp haziran ve temmuzda hasadı gerçekleştirilen ağacın bu mevsimde çiçek açmasının olağan dışı olduğunu anlatan Celep, şunları kaydetti:

"Zamansız açan çiçeklerimiz bir hafta içerisinde yanacak ve önümüzdeki dönemde meyve vermeyecektir. İklim değişikliklerinin çok fazla olmasından dolayı şu an bu vadide sera etkisi yaşanmaktadır. Bu şekilde iklimsel değişikliklerin olması nedeni ile ağaçlarımız erken çiçek açıyor ya da kuruyor, bu da bizlere ekonomik olarak zarar veriyor. Kendime ait kiraz bahçesinde 7 ağaç çiçek açtı, köyümüz genelindeki ağaçlarda ise yüzde yirmi dolayında çiçek açma oldu. Bu şekilde ağaçlarımız çiçek açmaya devam ederse durumumuz zor."

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