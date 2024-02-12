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Yaşam

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi yapıldı

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.

Mesut Zeyrek  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi yapıldı Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Köln

Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü gelenek olarak yaşatılan ve her yıl 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlayan "5. Mevsim" karnavalının en önemli günü kabul edilen Rosenmontag için çeşitli kortejler düzenleniyor.

Dünyadaki siyasi figürlerin maketlerle karikatürize edildiği büyük karnaval geçidi Rosenmontag'ı Almanya'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen 500 bini aşkın kişinin izlemesi bekleniyor.

300 ton şekerleme, 700 bin çikolata dağıtıldı

Almanya'daki karnavalın başkenti kabul edilen Köln'de renkli kostümleriyle sokağa çıkan halk, geçide katılan araçlardan kendilerine atılan çikolata, şeker ve oyuncakları topladı.

150 araç ve 11 bin 500 kişinin katıldığı, yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki 5 saat süren kortejde müzik ve dans eşliğinde, özel hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.

Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldığını açıkladı.

Çarşamba sona erecek

Almanya'da 11 Kasım'da başlayan, Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu 14 Şubat'ta "Aschermittwoch (Kül Çarşambası)" adı verilen günle sona erecek.

Karnavalın ardından "Fasten Zeit" denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük "oruç" dönemine girilecek.

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