Alman kadından çevre için örnek davranış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Alman Sandy Tuncel, sokaklardan topladığı gıda ve deterjan ambalajlarını çanta, cep telefonu kılıfı gibi eşyalara dönüştürüyor.

BALIKESİR - SUAT SALGIN

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Alman Sandy Tuncel, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve özellikle çocukları bilinçlendirmek için sokaklardan atık ambalaj topluyor.

Almanya'da tıp eğitimi alırken aşık olduğu Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) yöneticisi görme engelli Namık Tuncel ile evlenerek Ayvalık'a yerleşen Sandy Tuncel, hem çevrenin temiz tutulması hem de atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda örnek olmaya çalışıyor.

Sand Tuncel, midye, deniz salyangozu ve istiridye gibi yumuşakçaların deniz kıyısına vuran kabuklarından su damacanalarına kılıf hazırlıyor, sokaklara atılan ambalaj atıklarını çanta ve cep telefon kılıfı gibi kullanışlı eşyaya dönüştürüyor.

İki çocuk annesi Tuncel'in bu çabaları ilçede takdirle karşılanıyor.

"Yaptığım işi özellikle çocuklara öğretmek istiyorum"

Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el emeğiyle ürettiği eşyanın ana malzemesini oluşturan ambalaj atıklarını, cadde ve sokaklardan, piknik alanlarından topladığını söyledi.

Kurabiye, çikolata, cips, deterjan gibi gıda ve temizlik malzemelerinin ambalajlarını ütüleyip düzelttikten sonra dikiş makinesiyle çanta, mandal sepeti, kalem kutusu ve benzeri eşyalara dönüştürdüğünü anlatan Tuncel, şöyle konuştu:

"Benim için her ambalaj atığı bir tür kumaş demek. Bu atıkların bazılarına fermuar bile monte ediyorum. Yaptığım eşyaları da komşularıma, dostlarıma hediye ediyorum. Bilinçsizlik nedeniyle ambalaj atıkları doğayı ve çevreyi kirletiyor. Atıkları yeniden değerlendirerek çevre ve doğanın temiz kalmasına katkı vermeye çalışıyorum. Yaptığım işi özellikle çocuklara öğretmek istiyorum. Ağaç yaşken eğileceği için geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bu basit yöntemle bilinçlendirmek istiyorum."



