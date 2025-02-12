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Yaşam

Alman kadın Aydın'da Müslüman oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti.

Ferdi Uzun  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Alman kadın Aydın'da Müslüman oldu

Aydın

Kuşadası Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

Ardından Wohlrab, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Wohlrab'a Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Annesinin Alman, babasının Türk olduğunu söyleyen Wohlrab, Almanya'da yaşadığını ve çevresinden etkilenip Müslüman olduğunu dile getirdi.

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