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Yaşam

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Mustafa Hatipoğlu   | 12.04.2022
Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya

Mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan ve her yıl turistleri ağırlayan bölge, meyve vermeye hazırlanan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Sert geçen kışın ardından renklenen kent, dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, görsel şölen sunan badem ağaçlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşların da Hüsamettin Mahallesi'nde kuzu ve oğlaklarını çiçek açan meralarda otlatması dikkati çekti.

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