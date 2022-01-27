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Yaşam

Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.

Zekeriya Karadavut   | 27.01.2022
Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray

Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.

Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.

Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

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