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Yaşam

Akçakoca'da gün batımı adeta büyüledi

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Ömer Ürer   | 16.06.2020
Akçakoca'da gün batımı adeta büyüledi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Akçakoca'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor. 

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, özellikle gün batımında vatandaşlar sahil ve liman kısmına gelerek, güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor.

Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

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