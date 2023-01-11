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Yaşam

Ailece yıllardır ot süpürgesi yapıyorlar

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Dilim ailesi, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan ot süpürgeciliğini sürdürüyor.

Ekber Türkoğlu   | 11.01.2023
Ailece yıllardır ot süpürgesi yapıyorlar Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

İlçede yarım asırdır el yapımı süpürge üreten 73 yaşındaki İbrahim Dilim, evlerinin altındaki atölyede mesleğine gelini Necla ve oğlu Semih Dilim ile devam ediyor.

İbrahim Dilim, AA muhabirine, kendisine babasından kalan mesleği 50 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Askerden geldikten sonra süpürge yapım işine başladığını belirten Dilim, "El süpürgesi mesleğini babamın yanında öğrendim. Zor bir meslek. Her kişi dayanamaz bu işe. Çünkü günde 16 saat oturuyoruz. Ekmek parası için uğraşmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Süpürgeye geçmişteki kadar olmasa da halen talep bulunduğunu dile getiren Dilim, şunları kaydetti:

"Kış aylarında işler biraz duruyor, nisan ayından sonra açılıyor. Elektrikli süpürgeler olsa da her zaman el süpürgesi lazım, çünkü balkonu, dışarıyı süpürecek. Ailece çalışırsak günde 40-50 süpürge yapabiliyoruz. Ayda bin civarında oluyor. El süpürgeleri 30 ila 35 lirasında alıcı buluyor. Bazen 40 lira da oluyor. Bu meslekle 3 çocuk büyüttüm."

49 yaşındaki Semih Dilim de baba mesleğini yıllardır yaptığını anlatarak, "Bu mesleği 30 yıldır yapıyorum. El süpürgesini yapan kişi azaldığı için ister istemez satılıyor. Memnunuz. Ailece yapıyoruz. Heves eden de yok buna. Tokat'ın ilçeleri ile Ordu'ya gönderiyoruz." dedi.

Necla Dilim ise ailece mesleklerini sürdürdüklerini kaydetti.


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