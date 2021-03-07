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Yaşam

Ağrı'da yabani hayvanlar için karlı dağlara yem bırakıldı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, gönüllülerce yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı.

Abdullah Söylemez   | 07.03.2021
Ağrı'da yabani hayvanlar için karlı dağlara yem bırakıldı

Ağrı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaban hayvanlarının fazla olduğu Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki dağlık bölgeye giden ekipler, karla kaplı bölgede yürüyerek belirledikleri noktalara yem, yeşillik ve kemik bıraktı.

Ekiplerin yaptığı çalışma drone ile havadan görüntülendi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, kış boyunca yaban ve sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Soğuk havanın yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini belirten Tatlı, "Daha önce bu bölgede çalışma yapmıştık, yaban hayvanları bunları tüketti. Son günlerde kar yağışı etkili oldu ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşıyorlar. Bu bölgede keklik, yaban domuzu, tavşan ve tilki gibi hayvanlar var. Onların tüketebileceği yiyecekler bıraktık." diye konuştu.



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