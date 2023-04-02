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Yaşam

Ağrı'da Murat Kanyonu, ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, ilkbaharda etkili olan karla beyaza büründü.

Abdullah Söylemez  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Ağrı'da Murat Kanyonu, ilkbaharda karla kaplandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli akarsu kaynaklarından Murat Nehri'nin içinden geçtiği için adını buradan alan kanyon, yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kanyon, köprüleri, şelaleleri ve sarp kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle dikkati çekiyor.

Yer yer 150 metre genişlik 40 metre de yüksekliğe sahip olan ve kış aylarında buz tırmanışlarının yapıldığı kanyon, fotoğraf ile doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geliyor.

Kilometrelerce uzunluğa sahip yapısıyla yılın her dönemi ilgi gören kanyon, ilkbaharda bölgede etkili olan karla kaplandı.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen kanyon ve çevresi, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

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