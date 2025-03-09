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Yaşam

Ağrı'da karla kaplı menderesler görsel şölen sunuyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde bulunan menderesler karla ayrı bir güzelliğe büründü.

Abdullah Söylemez  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Ağrı'da karla kaplı menderesler görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İl merkezine en uzak köylerden Ağrı ile Kars sınırında bulunan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerdeki sular, yöredeki insanların su ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadırlarını kurup verimli ovada hayvanlarını otlattığı menderesler, kışın da karla kaplanıyor.

Kıvrımlı akan ve ilkbaharda karların erimesiyle su seviyesi yükselen menderesler, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

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