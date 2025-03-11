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Yaşam

Ağrı'da besiciler hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor

Kışın çetin geçtiği Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerindeki besiciler, hayvanları için mart ayında da kar ve soğukla mücadele ediyor.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Ağrı'da besiciler hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor Fotoğraf: Muhammet Ali Ateş/AA

Ağrı

Yılın yarısı kar altında olan kentte, tarım ve hayvancılık yöre halkının en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu ve dondurucu soğukların etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, ekim ayından nisan-mayıs ayına kadar kışın zorluklarına göğüs geriyor.

Beyaz örtüyle kaplı arazilerden geçirip derelerde su ihtiyacını karşıladıkları hayvanlarını, kar üzerinde besleyen yöre sakinleri için iklimin zorlukları mart ayında da kendini gösteriyor.


Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

"Tipi de kar da olsa hayvanlarımızı derede suluyoruz"

İl merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden Aşağıkent köyünde yaşayan besici Kasım Yeşbek, AA muhabirine, köylerinin dağlık kesimde olması nedeniyle kış mevsiminin çok zor geçtiğini söyledi.

Hayvancılığın zor bir meslek olduğunu ifade eden Yeşbek, şöyle konuştu:

"Yılın yarısını kar altında geçiriyoruz. Yollarımız sürekli açılıyor. Ramazan ayındayız ve hayvanlarımızın bakımına ara vermeden devam ediyoruz. Kışın hayvanların bakımı daha zor oluyor. Tipi de kar da olsa hayvanlarımızı derede suluyoruz. Köyümüz, il merkezine en uzak köylerden biridir. Kar da çok var. Bu sene havalar çok soğudu. Mart ayındayız ve yaklaşık 2 ay daha hayvanlarımızı ahırda besleyeceğiz."

Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünden Mehmet Necip Kaya da uzun yıllardır besicilik yaptığını kaydetti.

Dışarıda kar üzerinde hayvanları beslediklerini belirten Kaya, "Yaz aylarında hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Kışın da karın üzerine ot serip besliyoruz. Zorlu iklim şartlarında bu çalışmaları yapıyoruz. Kuzular da doğmuş, onlara ahırda arpa ve yem veriyoruz. Yazın yaylada kışın da kar altında zorlu mesaimiz sürüyor. " diye konuştu.

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