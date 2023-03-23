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Yaşam

Ağrı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, karların erimesiyle açan kar çiçekleri doğayı süslüyor.

Yasin Çavdar  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Ağrı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı Fotoğraf: Yasin Çavdar/AA

Ağrı

Çetin kış şartlarının hakim olduğu ilçede bu yıl karlar erken erimeye başladı.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölge, karların erimesiyle arazilerde açan kar çiçekleriyle renklendi.

Zirvesi karla kaplı 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.


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