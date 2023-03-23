Ağrı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, karların erimesiyle açan kar çiçekleri doğayı süslüyor.
Ağrı
Çetin kış şartlarının hakim olduğu ilçede bu yıl karlar erken erimeye başladı.
Her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölge, karların erimesiyle arazilerde açan kar çiçekleriyle renklendi.
Zirvesi karla kaplı 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.
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