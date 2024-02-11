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Yaşam

Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi.

Aydın Arik  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Her yıl şubat ayında başlayan kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ağıllardaki mesaileri artıyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.

Kuzular sütle beslenebilmeleri için sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor.

Ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Bağlar'ın kırsal Kamışpınar Mahallesi'nde besicilik yapan Rıfat Yavuzer, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirtti.

Her yıl nisan, mayıs aylarında Karacadağ bölgesindeki yaylalara çıktıklarını ve hayvanların doğum yapmaya başladıkları aralık ayı gibi köye döndüklerini ifade eden Yavuzer, şunları söyledi:

"Kuzuları ağıllarda tutuyoruz. Doğumlar başlayınca onların samanını, yemini ve suyunu veriyoruz. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Şu an 150 koyun doğum yaptı, 100 koyun daha doğum yapmak üzere. Kuzular, annelerini sesinden veya kokusundan tanıyor. Koyun yavrusunu bulduğunda emziriyor, yavrusu değilse emzirmiyor."

Besici Kamil Yavuzer ise köyde tüm zamanlarını, geçimlerini sağladıkları hayvanların bakımını yaparak geçirdiklerini ifade etti.

Babası ve kardeşleriyle besicilik yapan Yusuf Yavuzer de yayladan köye döndükten sonra kış hazırlıklarına başladıklarını, köyde kış aylarında doğum yapan koyun ve dünyaya gelen kuzularla ilgilendiklerini bildirdi.

Yavuzer, "Koyunlar günde iki defa kuzularına süt veriyor. Bu 3-4 ay devam ediyor. 4 aydan sonra kuzular ile koyunları ayırıyoruz." dedi.

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