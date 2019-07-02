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Yaşam

Ağaçların çevrelediği deniz feneri

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Deltası'ndaki Civaburnu Deniz Feneri, günümüzde denizden yaklaşık bir kilometre içeride ağaçların arasında kalsa bile bu işlevini sürdürüyor.

02.07.2019
Ağaçların çevrelediği deniz feneri

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Deltası'ndaki Civaburnu Deniz Feneri, deltanın her yıl biraz daha alüvyonla kaplanması nedeniyle giderek denizden uzaklaşıyor.

Yarım asrı aşkındır, Yeşilırmak'ın Karadeniz'e kavuştuğu noktada denizcilere yol gösteren deniz feneri günümüzde denizden yaklaşık bir kilometre içerde ağaçların arasında kalsa bile bu işlevini sürdürüyor.

Civaburnu Deniz Feneri, yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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Ağaçların çevrelediği deniz feneri

Ağaçların çevrelediği deniz feneri