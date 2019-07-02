Ağaçların çevrelediği deniz feneri
Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Deltası'ndaki Civaburnu Deniz Feneri, günümüzde denizden yaklaşık bir kilometre içeride ağaçların arasında kalsa bile bu işlevini sürdürüyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Deltası'ndaki Civaburnu Deniz Feneri, deltanın her yıl biraz daha alüvyonla kaplanması nedeniyle giderek denizden uzaklaşıyor.
Yarım asrı aşkındır, Yeşilırmak'ın Karadeniz'e kavuştuğu noktada denizcilere yol gösteren deniz feneri günümüzde denizden yaklaşık bir kilometre içerde ağaçların arasında kalsa bile bu işlevini sürdürüyor.
Civaburnu Deniz Feneri, yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.