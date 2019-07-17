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Yaşam

Ağaçlar ahşap heykele dönüşecek

Kocaeli'de bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve İspanya'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleştiriliyor

Serkan Gök   | 17.07.2019
Ağaçlar ahşap heykele dönüşecek

Kocaeli

Kocaeli'de bu yıl 26.'si düzenlenen "Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu" başladı.

Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve İspanya'dan sanatçılar katılıyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bir kentin kimliğin oluşmasında önemli faktörlerin kültür, sanat ve spor olduğunu söyledi.

Sanatsal faaliyetlerin önemine işaret eden Sezer, "Sempozyum, 26 yıllık. 20 yıl önce asrın felaketini yaşamıştık. Bu felakete rağmen aralıksız devam eden bir sempozyum sürecimiz var. Bu sempozyumun bir ayrıcalığı var. Çınarlık Meydanı'nda halkımızla bütünleşerek sanatçılarımızın çalışmaları oluyor. Halkımız yapılan eserleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor." diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı da 26 yıldır devam eden sempozyumun, artık bölgeyle bütünleştiğini belirtti.

Üniversite olarak bu iş birliğinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Fığlalı, "Diğer belediyelere örnek bir sempozyum. Sanatçılarımızla halkımızın bütünleşeceği bir süreç. Ortaya çıkan eserler de halkımızın aklında yer ediniyor. Ayrıca ortaya çıkan eserler, Yalı Evleri'nde de sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ahşap heykele dönüşecek ağaçlarla toplu fotoğraf çektirildi.

Açılış törenine Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Kocaeli Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak'ın da katıldığı sempozyum, 2 Ağustos'ta sona erecek.

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