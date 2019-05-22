Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.09
BIST 100
85,240.52
Altın
1,273.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor

Zonguldak'ta yaşayan ve 8 yıl önce kurumuş asma köklerini toplamaya başlayan Mustafa Gülleç, bunları işleyerek yaptığı maket evleri meraklıların beğenisine sunuyor.

Gökhan Yılmaz   | 22.05.2019
Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor AA/Gökhan Yılmaz

Zonguldak

Zonguldak'ta kurumuş asma köklerini işleyerek sanata dönüştüren Mustafa Gülleç'in yaptığı birbirinden değişik maket evler, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Özel bir firmada çalıştığı dönemde dikkatini çeken kurumuş asma köklerini toplayan 56 yaşındaki Gülleç, hobi olarak başladığı maket ev yapımını 8 yıldır sürdürüyor. Daha önce Ertuğrul Gazi Türbesi ile İspanya'da bulunan bir kalenin maketini yapan Gülleç, çalışmalarını ışıklandırıyor, ağaç ve insan figürleriyle de süslüyor. Gülleç, ağacın şekline ve işlemesine göre maket evleri 400 ila 800 liradan satıyor.

"Ağaç parçalarıyla uğraşmak hoşuma gidiyor"

Mustafa Gülleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temin ettiği köklerin, toprak altında tamamen çürümüş, yaşam fonksiyonu olmayan asma ağaçlarından oluştuğunu söyledi. Çalıştığı dönemde bulduğu asma köklerini değerlendirmeye çalıştığı anlatan Gülleç, "Çalıştığım dönemde mesai saatlerimin dışında bu işle ilgileniyordum. Ağaç parçalarıyla uğraşmak hoşuma gidiyor, doğadaki parçaları maket olarak canlandırmak çok güzel." dedi.

Gülleç, emek verilen işlerin insanlar tarafından takdir edildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Çalışmalarımı çok beğeniyorlar. İnsanların beğenmesi önemli. Gözlerine güzel görünenleri zaten alıyorlar. Satışları internet üzerinden yapıyorum. Zonguldak'ta satışını yapmak zor oluyor, yazlık yerlerde, Antalya, Bodrum gibi yerlerde çalışmalarım satılıyor. O taraflara çok fazla sattığım eserlerim var."

Sergi açmayı hedefliyor

Yaptığı işin kendisine zor gelmediğini anlatan Gülleç, şunları söyledi:

"Kafanızda tasarladıktan sonra her şey kendi kendine rayına oturuyor. Sakin kafayla yaptığım zaman daha iyi eserler ortaya çıkıyor. Çalışmalarımı yaptıktan sonra ışıklandırma, maket insan, yapay ağaç gibi figürlerle süslüyorum. Bazı istekler oluyor, onları da yapabiliyorum. Daha önce İspanya'da yaşayan akrabam orada bulunan bir kalenin resmini gönderdi. Bana, 'Yapabilir misin?' dedi. Ben de uğraştım ve yaptım. Ertuğrul Gazi'nin türbesini de mesai arkadaşımın oğlu için yaptım."

Bu gibi çalışmalarla uğraşmak isteyenlere dükkanının kapılarının açık olduğunu aktaran Gülleç, yakın zamanda sergi açmayı hedeflediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?

Benzer haberler

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda ikinci cinsel taciz iddiası

Tek eliyle sanatına yön veriyor

Tek eliyle sanatına yön veriyor
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor
Ebru sanatını Gürcistan'da tanıtıyor

Ebru sanatını Gürcistan'da tanıtıyor