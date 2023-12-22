Dolar
29.22
Euro
32.21
Altın
2,061.09
ETH/USDT
2,313.00
BTC/USDT
43,770.00
BIST 100
7,695.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede birçok şampiyonluk elde etti

Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Emre Onuş, yeni madalyalar için kulaç atıyor.

Mesut Karaduman  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Ağabeyine özenip başladığı yüzmede birçok şampiyonluk elde etti

Tekirdağ

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Emre Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi.

İlk bir ay ayağını dahi havuza sokmaya korkan Emre Onuş, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrendi.

Emre Onuş, kendini geliştirerek, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmesinin ardından Türkiye şampiyonalarına katıldı. 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan Emre Onuş, geçen ay Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'nda da üçüncü oldu.

Beş yaşında başladığı yüzmede bugüne kadar 15'i altın 40 madalya kazanan sporcu, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da derece elde edip başarılarına yenilerini eklemek için her gün çalışmalarına devam ediyor.

"Yeni madalyalar için çok çalışıyorum"

Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman madalyalarına yenilerini eklemek için çalıştığını söyledi.

Her yarışma sonunda kürsüde olmak istediğini aktaran genç sporcu, bugüne kadar 40 madalya kazanmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Gelecek yıl yeni dereceler elde etmek istediğini belirten Emre Onuş, "Bu yıl son olarak geçen ay Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'na katıldım. Orada üçüncülük elde ettim ve 4x200 metre bayrak yarışında da takım halinde birinci olduk. Yarışmaya başlamadan önce insan çok stres oluyor. Havuzda yarışmaya başlayınca herkes bildiğini yapıyor. Slovenya'da yarışı bitirip üçüncü olduğumu gördüğümde çok mutlu oldum. Yine yoğun bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Bundan sonra da hedefim milli takımımızı uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre Onuş'un uluslararası organizasyonda üçüncü olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Sporcusunun çok hırslı ve çalışkan olduğunu aktaran Saygı, "Çalışmalarımıza devam ederek bu başarısını bir üst seviyeye çıkartmasını istiyoruz. Olimpiyat yolunda ilerlemek istiyoruz. Emre'nin suya girme süreci biraz uzun sürmüştü ama suya alıştıktan sonra yeteneğini görmüştük. Çalışmalarını sistemli bir şekilde devam ettirdi ve güzel başarılar kazandı. Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten Kudüs, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için "cuma hutbesi" kararı
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrenci, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi

Benzer haberler

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede birçok şampiyonluk elde etti

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede birçok şampiyonluk elde etti

"Vatan şairi" Namık Kemal'in evi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Olimpiyatlara hazırlanan para milli judocunun hedefi engellilere ulaşmak

Olimpiyatlara hazırlanan para milli judocunun hedefi engellilere ulaşmak

Olimpiyatlara hazırlanan para milli judocunun hedefi engellilere ulaşmak
Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda birinci olan Zümra'nın hedefi milli takım

Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda birinci olan Zümra'nın hedefi milli takım
Özel sporcular başarıya kulaç atıyor

Özel sporcular başarıya kulaç atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet