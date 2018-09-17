Ağabeyinden etkilenerek ringe çıktı dünya şampiyonu oldu

Bolu'da, ağabeyinden etkilenerek başladığı muay thai sporunda 2 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu elde eden 14 yaşındaki milli sporcu Ceren Yılmaz, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

BOLU - Zafer Göder

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Ceren Yılmaz, muay thai sporuyla ilgilenen ağabeyi Batuhan Yılmaz'dan etkilenerek 2015 yılında belediyenin açtığı muay thai kursuna katıldı.

Aradan geçen sürede spora ara vermeyen Ceren Yılmaz, muay thaide il şampiyonluklarının yanı sıra 2016'da Türkiye Şampiyonası'nda, 2015 ve 2017 yıllarında Antalya'daki Avrupa Kupa Şampiyonası'nda, 2017'de ve bu yıl Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Ceren Yılmaz, ulaştığı dünya şampiyonluklarına gelecek yıl yenisini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

İlçedeki spor salonunda antrenörü Ertan Akdoğan ile hazırlıklarını sürdüren Ceren Yılmaz'a, ağabeyi ringde partner olarak eşlik ediyor.

"Yine şampiyon olmak istiyorum"

Ceren Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinden etkilenerek başladığı başladığı muay thai sporuna 3 yıldır devam ettiğini söyledi.

Ağabeyinin kendisinden önce bu sporla ilgilendiğini aktaran milli sporcu, "Ben de ondan heveslenerek başladım. Üç yıldır ara vermeden yapmaya devam ediyorum. Hocam da beni geliştirdi." diye konuştu.

Ceren Yılmaz, muay thai sporunda zamanla büyük başarılar elde ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Spora başladıktan sonra il şampiyonluklarım oldu. Sonra 2 Türkiye ikinciliğim, bir birinciliğim var. Avrupa Kupası'nda 2 kez şampiyon oldum. İki dünya şampiyonluğum, bir de altın kemerim var. Bundan sonra tekrar dünya şampiyonasına katılmak ve orada yine şampiyon olmak istiyorum."

Başarılarında antrenörü Ertan Akdoğan'ın büyük katkısı olduğunu belirten Ceren Yılmaz, "Babamın yüzünden çok hocamın yüzünü görüyorum. Burada çok çalıştık. Hocam bana inandı, ben de yapabileceğime inandım. Dünya Şampiyonası'ndan önce 1 ay Tayland'da kamp yaptık. Orada çalıştıktan sonra Dünya Şampiyonası'na katıldık. Dünya Şampiyonası'ndan önce günde çift idmanla çalıştık. Yoğun bir tempo içindeydik. Sabah koşu, akşam salon çalışması şeklinde geçen idmanlarla hazırlandım. Başarımı spora ara vermeden devam etmeme bağlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ceren Yılmaz, antrenmanlara ağabeyiyle geldiğini sözlerine ekledi.

Ceren Yılmaz'ın ağabeyi 16 yaşındaki Batuhan Yılmaz da kardeşinin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Spora 5 yıl önce başladığını dile getiren Batuhan Yılmaz, "Kardeşim de benden görerek heveslendi. Artık evde kavga etmeyi bırakıp sporla ilgilenmeye başladık. Şimdi evdeki 'kavgaları' ringde yapıyoruz. Ben de onu yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Ertan Akdoğan: Gençlere liderlik yapmaya çalışıyorum

Ceren Yılmaz'ın antrenörü Ertan Akdoğan, kendisinden önce Mengen'de bu tür spor faaliyetinin olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Mersin'de yaşamımı sürdürürken kendi ilçeme geldim. Burada 3,5 yıl içinde 4 uluslararası kupa, 2 dünya şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları ile okul sporlarında şampiyonluklar kazandık. Buradaki gençlerin de bu sporu yapabileceğine inandım. Hem halk eğitim hem de belediye bünyesinde kurslar açarak gençlere liderlik yapmaya çalışıyorum. Hedefimiz 2019 dünya şampiyonunu da salonumuzdan çıkararak Türkiye'ye armağan etmek."