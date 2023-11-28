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Yaşam

Afyonkarahisar'ın "Şoför Nebahat"i, erkeklere otobüs kullanmayı öğretiyor

Bir sürücü kursunda çalışan direksiyon eğitmeni Alime Küçükçelebi, "Öğrenciler ilk gördüğünde şaşırıyorlar. Önce tuhaf geliyor, sonra alışıyorlar." dedi.

Canan Tükelay  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Afyonkarahisar'ın "Şoför Nebahat"i, erkeklere otobüs kullanmayı öğretiyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olan Alime Küçükçelebi, sürücü adaylarına otobüs kullanmayı öğretiyor.

Yıllardır eşiyle servis şoförlüğü yapan Küçükçelebi, büyük araç kullanma tutkusunu otobüsle gideriyor. Kursta kendisine "Şoför Nebahat" deniliyor.

Evli ve üç çocuk annesi Küçükçelebi, 2 yıldır kentte ağır vasıta direksiyon eğitimi veriyor.

Küçükçelebi, AA muhabirine, kendisini otobüs kullanırken görenlerin şaşırdığını söyledi.

Otobüsü sürmenin çok farklı, öğretmesinin daha da farklı olduğunu anlatan Küçükçelebi, "Bildiğimi aktarmak çok güzel. Gün içerisinde yoğun dersler ve kayıtlar oluyor. Hem otomobil hem otobüs eğitmeniyim. Çok memnunum." dedi.

Mesleğini sevdiğini de dile getiren Küçükçelebi, şöyle konuştu:

"Büyük araç kullanma tutkumu değerlendiriyorum. Araç benim her şeyim. Antalya'da yıllarca servis şoförlüğü yaptım. Sonra eğitmenliğe başladım. Önce otomobil sonra otobüsle devam ediyorum. Öğrenciler ilk gördüğünde şaşırıyorlar. Önce tuhaf geliyor, sonra alışıyorlar. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Bana 'Şoför Nebahat' diyorlar."

Küçükçelebi, eşinin bu durumdan memnun olduğunu da dile getirdi.

Öğrenci Hüseyin Kumartaş da bu yıl otobüs ehliyeti almaya karar verdiğini söyleyerek, "Eğitime geldiğimde otobüs şoförünün erkek olduğunu düşünüyordum. Alime Hanım'ı görünce şaşırdım. Dedim, 'Hocam siz misiniz?' 'Evet benim, ben öğreteceğim.' dedi. Çok şaşırdım. Kurslarda beraber otobüs kullanırken herkes bize bakıyordu." dedi.

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