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Yaşam

Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Arif Yavuz, Ramazan Koç  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi Fotoğraf: Ramazan Koç - AA

Afyonkarahisar

Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri kış aylarında yaban hayatı için zor geçiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.

Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.


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