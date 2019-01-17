Afrikalı öğrencilerin kar sevinci

KARABÜK

Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla KBÜ kampüsü beyaza büründü.

Afrika ülkelerinden öğrenim için gelen kente öğrenciler ise ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kartopu oynayarak çıkardı.

Bu arada, kampüs içerisinde kapanan yollar açılarak binaların giriş çıkışları temizlendi ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar da karda kaydı.

Muhabir: Ersin Turan



