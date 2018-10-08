Afgan gencin kolları kesilmekten kurtarıldı

Yasa dışı yollarla 5 ay önce Türkiye'ye gelen, 17 kişinin öldüğü trafik kazasında iki kolu ile vücudunun çeşitli yerleri yanan Afganistanlı Hamidullah Hamidi'nin kolları, yapılan ameliyatlarla kesilmekten kurtarıldı.

ERZURUM

Yasa dışı yollara 5 ay önce Türkiye'ye gelen ve Iğdır'da 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasında iki kolunda 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde ise 2. derece yanıklar oluşan Afganistanlı Hamidullah Hamidi'nin kolları Erzurum'da yapılan operasyonlarla kesilmekten kurtarıldı.

İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs, yaklaşık 5 ay önce Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpmıştı. 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı kaza esnasında çıkan yangında sağ elindeki 4 parmağı eriyen, iki kolunda 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde ise 2. derece yanıklar oluşan Hamidullah Hamidi (20), Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) kaldırılmıştı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başasistan Dr. Kerem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kaza sonrası BEAH'a getirilen Hamidi'nin yaklaşık 2,5 aydır takip edildiğini söyledi.

Kazada Hamidi'nin iki kolunda 3. derece yanıklar oluştuğunu ve BEAH'ta tedavi edildiğini anlatan Yılmaz, "Yanıkların yanı sıra kazada kemik kırıkları olduğu için BEAH'ta yapılan operasyonlarla Hamidi'nin kemik kırıkları onarılmış. İleri derecede yanık nedeniyle kırık yerlerin operasyonla kapanmayıp kemik ve kas dokuları açığa çıktığı için Hamidi tarafımıza sek edildi. Yaklaşık 2,5 aydır doku defektlerinin kapatılması için uğraştık. Çeşitli tedavi ve operasyon sonrası Hamidi'nin doku defektleri büyük oranda kapatıldı." dedi.

"Kolları kesilmekten kurtarıldı"

Yılmaz, 3. derece yanıklarda kas dokuları öldüğü için yanan bölgenin kesilebildiğini ifade ederek hem BEAH hem de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan operasyon ve tedavilerle Hamidi'nin kollarının kesilmekten kurtarıldığını ve sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Yanık sonucu deri kısmının kapatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastamızın kolları kesilmekten kurtarıldı. Sağ elindeki parmakları kaza esnasında yanıktan dolayı erimiş, ileride ortez ve protez gibi işlemler uygulanabilir. Sol el bileğinde problem yok. Hasta kısa sürede sağlığına kavuşacak." dedi.

Hamidullah Hamidi de ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye çalışmaya geldiğini ve Iğdır'da trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Geçirdiği trafik kazasında çok kişinin öldüğünü dile getiren Hamidi, "Bayıldığım için kazayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kollarım kesilmediği için çok sevindim. Allah Türk devleti ve vatandaşlarından razı olsun. Beni doktorlar kurtardı, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Muhabir: İlhami Erkılıç