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Yaşam

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde macera tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ömer Ürer  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti.

Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, doğa içindeki 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting Tesisi işleten Hüseyin Özen, AA muhabirine, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Parkurdaki zorluk derecesinin su seviyesine göre arttığını anlatan Özen, ziyaretçilerin keyif olarak kentten ayrıldığını anlattı.

Özen, hafta sonu yoğunluk yaşandığını ancak hava sıcaklıkları yüksek seyrettiği için hafta içi de aynı oranda rağbet gösterildiğini sözlerine ekledi.


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