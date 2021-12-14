Dolar
14.26
Euro
16.11
Altın
1,782.96
ETH/USDT
3,783.40
BTC/USDT
47,090.00
BIST 100
2,140.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Yaşam

Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu

Aydın'ın Germencik ilçesindeki adliyenin ayrılmaz parçası haline gelen kedinin tüm ihtiyaçları çalışanlar tarafından karşılanıyor.

Necip Uyanık   | 14.12.2021
Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu Fotoğraf: Necip Uyanık / AA

Aydın

Aydın'ın Germencik ilçesinde adliye çalışanlarının sahiplendiği "Ziya" adlı sokak kedisi, kurumun ayrılmaz bir parçası oldu.

Geçen yıl geldiği Germencik Adliyesi önünden ayrılmayan kedi yavrusu, buradaki çalışanlar tarafından sahiplenildi.

Tüm personelin yakından ilgilendiği ve "Ziya" adı verilen kedinin ihtiyaçları da yine buradaki görevliler tarafından karşılanıyor.

Savcı ve katiplerin odasından ayrılmayan, zaman zaman sandalye ya da dosyaların bulunduğu raflara çıkan Ziya, adeta adliyenin maskotu haline geldi.

Ziya'nın birçok ihtiyacıyla yakından ilgilenen Asliye Ceza Mahkemesi katibi Ali Mermer, AA muhabirine, adliye dışından gelenlerin de kediyi beslediğini söyledi.

İlk zamanlar kediyle çok zaman geçirdiğini aktaran Mermer, "Birçok gün kucağımda uyuttum. O yüzden bana bayağı alıştı. Koltukta çoğu zaman onunla birlikte oturuyoruz. Onun için ofiste yatacak yer yaptık, ona polar serdik. Orada da yatıyor. Çok da temiz, peşimden ayrılmıyor. Perşembe günleri Ziya'nın balık günü, onun dışında da mama veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mermer, adliye çalışanlarının kediyle yakından ilgilendiğini belirterek, dışarıda uzun süre kaldıklarında Ziya'yı merak ettiklerini sözlerine ekledi.

"Burada rahat ve özgür"

Germencik Cumhuriyet Savcısı Ozan Oğuz da Ziya'nın adliyenin maskotu haline geldiğini, dışarıda üşüdüğü zaman içeriye geldiğini söyledi.

Hayvanın burada olmasını yadırgayan kimsenin olmadığını ifade eden Oğuz, "Herkes çok olumlu bakıyor. Biz Ziya'yı çok seviyoruz. Çok sıcakkanlı, rahatça geliyor, koltukta uyuyor. Bir süre sonra çekip gidiyor. Burada rahat ve özgür." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor
Aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren araştırma görevlisi: Her dakika pişman oldum
California’da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi
Güney Kore’de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü
Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarlarında Kovid-19 varyant taramaları sürüyor

Benzer haberler

Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu

Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu

İran'da hayvanseverler evde kedi ve köpek bakımını yasaklayan yasa tasarısına tepkili

Tuzla'da derenin istinat duvarının oyuğunda sıkışan kedi kurtarıldı

Sivas'ta ev kedilerinin 'toksoplazma paraziti' bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı

Sivas'ta ev kedilerinin 'toksoplazma paraziti' bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı

Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı