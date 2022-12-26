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Yaşam

Adıyaman'da karantinaya alınan köylerdeki hayvanlar aşılanıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan 3 köydeki hayvanların aşılanmasına başlandı.

Orhan Pehlül   | 26.12.2022
Adıyaman'da karantinaya alınan köylerdeki hayvanlar aşılanıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen bir köpekte görülen kuduz sonrasında karantinaya alınan Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerinde aşı çalışması başlattı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, köylere giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Partal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuduz tespitinin ardından ekiplerin hızlıca köyleri karantinaya aldığını, hayvanların aşılanmaya başlandığını söyledi.

Şu anda endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getiren Partal, "Köpeğin yaban hayatına giderek orada vahşi bir hayvanla temas ettiğini değerlendiriyoruz. 3 köyümüzde 6 aylık bir karantina uygulaması başlattık." dedi.

Dün Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiş, yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan, köylerin giriş ve çıkışlarına karantina ikaz tabelaları yerleştirildi.

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