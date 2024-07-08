Dolar
32.72
Euro
35.46
Altın
2,377.29
ETH/USDT
2,958.90
BTC/USDT
55,755.00
BIST 100
10,873.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Orhan Pehlül, Rauf Maltaş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzlarıyla bazı gölgelik alanları tercih etti.


Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.


Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek
Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları olarak toplam 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
Fatih'te İBB binası önünde Adalılardan "azmanbüs" protestosu

Benzer haberler

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştirdi

Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor
Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı

Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet