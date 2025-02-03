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Yaşam

Adana'da mandalina hasadı devam ediyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor.

Alaeddin Çoğal  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Adana'da mandalina hasadı devam ediyor Fotoğraf: Alaeddin Çoğal/AA

Adana

Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalinada hasat mesaisi devam ediyor.

Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşınıyor.

Dalında kilogramı 16-18 liradan satılan mandalinalar, narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.

Hasadın, mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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