Adana'da mandalina hasadı devam ediyor
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor.
Adana
Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalinada hasat mesaisi devam ediyor.
Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşınıyor.
Dalında kilogramı 16-18 liradan satılan mandalinalar, narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.
Hasadın, mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.