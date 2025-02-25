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Yaşam

Adana'da buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu.

Ayhan Kayhan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Adana'da buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu Fotoğraf: Ayhan Kayhan/AA

Adana

Adana'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi buz tuttu.

Tabiat parkı içinde yer alan şelalenin bazı noktalarında buz sarkıtları oluştu.

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