Adana'da aç kalan tilkiyi şantiye işçisi besledi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aç kaldığı için şantiyeye giren tilki, bir işçi tarafından verilen ekmekleri yedi.
Adana
Kayarcık Mahallesi'ndeki termik santralin inşaat şantiyesindeki işçiler, çalışma yaptıkları sırada bir tilkiyle karşılaştı.
İşçilerden Selami Tatlı, yiyecek arayan tilkiye ekmek verdi.
Ekmeği alıp şantiyenin dışına çıkan tilki bir süre sonra yeniden işçilerin yanına geldi.
İkinci kez ikram edilen ekmeği de yiyen tilki bölgeden uzaklaştı.
Tatlı'nın tilkiyi beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.