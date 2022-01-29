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Yaşam

Acarlar Longozu kar yağışının ardından güzel görüntü oluştu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda, kar yağışının ardından güzel görüntü oluştu.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün   | 29.01.2022
Acarlar Longozu kar yağışının ardından güzel görüntü oluştu Fotoğraf: Davut Genç / AA

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alanında 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Acarlar Longozu'nda, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

29.01.2022

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda, kar yağışının ardından güzel görüntü oluştu.

Güzel manzara sunan karla kaplı longoz, havadan görüntülendi.

Birinci derece sit alanı olarak korunması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğünce 1 Eylül 2020'de yapım ve bakım çalışması için ziyarete kapatılan longoz, bu nedenle en sessiz günlerini yaşıyor.

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