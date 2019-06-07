Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.79
BIST 100
93,674.42
Altın
1,346.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Abdurrahim Karakoç vefatının 7. yılında anıldı

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi.

Buket Güven   | 07.06.2019
Abdurrahim Karakoç vefatının 7. yılında anıldı

Ankara

Ailesi ve sevenleri, Abdurrahim Karakoç'un Ankara Bağlum Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babası Abdurrahim Karakoç'un milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi.

Babasının Türk dünyasını her zaman içinde hisseden bir insan olduğunu belirten Enderhan Karakoç, babası gibi 7 Haziran'da vefat eden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nu da rahmetle andı.

Diğer oğlu Türkislam Karakoç da insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayan Türkislam Karakoç, "İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı bırakmadıkları gibi Abdurrahim Karakoç'u da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut da Abdurrahim Karakoç'un şairliğinin yanı sıra iyi bir münevver ve iyi bir mütefekkir olduğunu söyledi. Karakoç'un Türk milletinin birlik ve beraberliği için şer güçlerin karşısında duruş sergilediğini hatırlatan Karabulut, şairin yaşantısı, duruşu, kitapları ve şiirleri ile örnek olduğunu kaydetti.

Sevenleri, daha sonra Karakoç ile ilgili hatıralarını anlatarak, şiirlerinden kesitler okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

Sosyal gerçekçi roman yazarı: Orhan Kemal

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

İlhamı ele geçiren şair: Cahit Zarifoğlu

İlhamı ele geçiren şair: Cahit Zarifoğlu
'Evde hep bir daktilo sesi vardı'

'Evde hep bir daktilo sesi vardı'

Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı