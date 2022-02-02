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Yaşam

ABD'de köstebekten mevsim tahmini

ABD'de Kızılderililerden kalma geleneğin yaşatıldığı "Köstebek Günü" şenliklerinde "Punxsutawney Phil" isimli köstebeğin yaptığı hareket, soğuk havaların 6 hafta daha devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Mücahit Oktay   | 02.02.2022
ABD'de köstebekten mevsim tahmini Fotoğraf: Tayfun Coşkun/ AA

New York

Pennsylvania eyaletinin Punxsutawney kentinde gerçekleştirilen "Köstebek Günü" şenliklerine katılan binlerce kişi, ismini yaşadığı kasabadan alan Punxsutawney Phil köstebeğinin baharı mı müjdeleyeceğini yoksa soğukların devam edeceğine mi işaret edeceğini görmek için sabahın erken saatlerinde toplandı.

1880'de kurulan Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle isimli grubun siyah takım elbiseli ve uzun şapkalı üyelerinin meraklı bakışları arasında yuvasından çıkan köstebek, hızlıca yuvasına geri döndü.

Yuvasından çıkan "Punxsutawney Phil"in gün ışığından rahatsız olup hemen geri kaçması, soğuk havaların bir buçuk ay daha süreceği şeklinde anlaşıldı.

Her yıl 2 Şubat'ta Pennsylvania eyaletinin Punxsutawney kentinde yapılan "Köstebek Günü" şenliklerine katılanlar, Kızılderililerin inandığı efsaneyi sürdürerek köstebeğin yuvasından çıkışında ne yapacağına göre kışın ne kadar süreceği konusunda tahmin yürütüyor.

ABD ve Kanada’nın çeşitli kentlerinde halen kutlanan şenliklerde, yuvasından çıkan köstebeğin gün ışığından rahatsız olup yeraltındaki yuvasına geri dönmesi soğuk havaların 6 hafta daha devam edeceği, kaçmayıp bir süre etrafta dolaşması ise baharın yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin katıldığı şenlikler, Türkçe'ye "Bugün Aslında Dündü" adıyla çevrilen “Groundhog Day” (Köstebek Günü) filminin de ana konusunu oluşturuyor.

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