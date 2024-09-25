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Yaşam

ABD'de açık artırmada nadir Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde, nadir Pokemon çizgi dizisi oyun kartı 360 bin dolara satıldı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
ABD'de açık artırmada nadir Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı

İstanbul

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, 1998'de piyasaya sürülen kartta çizgi dizinin en bilinen karakterlerinden "Pikachu" yer alıyor.

New York'taki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 360 bin dolara satılan kart, sadece 39 resmi kopyadan biri.

Sotheby's, kartta ayrıca, Pokemon çizgi dizisinin ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzasının bulunduğunu açıkladı.

Kartın satıcısı ve yeni sahibinin kim olduğu bilgisi verilmedi.

Söz konusu 39 kart, Japonya'da yayın yapan "CoroCoro Comic" dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına 1998'de dağıtılmıştı.

Kartlardan biri, 2021'de 5 milyon 275 bin dolara satılmış, "en pahalı Pokemon kartı" olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

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