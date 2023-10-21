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Yaşam

Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Ankara'dan arkadaşlarıyla Abant'a gelen Eren Aydın, AA muhabirine, ilk defa geldiği tabiat parkını çok beğendiğini söyledi.

Aydın, sonbaharla ayrı güzelliğe bürünen Abant'ın, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

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