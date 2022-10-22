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Yaşam

Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İlhami Çetin   | 22.10.2022
Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.

Her mevsim çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Abant'ta sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Sonbaharın renkleriyle güzel görüntü sunan Abant Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

İstanbul'dan gelen Oğuz ve Tülay Hozer çifti, Abant'a geçen yıl da geldiklerini belirterek, bölgenin sonbaharda çok güzel olduğunu, doğasını ve havasını beğendiklerini kaydetti.

Ayrıca Abant Milli Parkı ile Taşkesti kara yolu üzerinde bulunan kayın ağaçları da sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.

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