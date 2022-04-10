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Yaşam

Abant'ta kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 10.04.2022
Abant'ta kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı

Bolu

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim bir başka güzelliğe sahip Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kışın kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Abant'ta çevredeki karlar ve gölün üzerindeki buzlar havaların ısınmaya başlamasıyla erimeye başladı.

Karların eridiği alanlarda Abant'taki sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

Abant, rengarenk çiğdemlerle ayrı güzelliğe büründü.

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