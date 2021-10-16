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Yaşam

Abant'ın sonbahar renkleri havadan görüntülendi

İlhami Çetin   | 16.10.2021
Abant'ın sonbahar renkleri havadan görüntülendi

Bolu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşü oluşturdu. Her mevsim çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Abant'ta sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Ziyaretçi Mustafa Çetinkaya, bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu, burayı herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Aydoğan Özkan da Abant'ın kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, "Yaşamak gerekir. Bu mevsim çok güzel. Yapraklar sararmış. Bu güzel bir manzara." dedi.

Abant Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri drone ile görüntülendi.

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