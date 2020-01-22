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Yaşam

Abant yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin gözde mekanları arasında yer aldı.

İlhami Çetin   | 22.01.2020
Abant yarıyıl tatilinin gözde mekanlarından oldu

Bolu

Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant, yarıyıl tatilinde günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Yoğunluk nedeniyle Abant Tabiat Parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken çevredeki iki otel yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tatilciler zor anlar yaşadı. Karayolları ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, tabiat parkı ve çevresinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Özellikle araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Yetkililer, tatil için Abant'ı tercih edeceklere araçlarında kış lastiği kullanmaları uyarısında bulundu.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetrenin üzerinde olduğu tabiat parkının ziyaretçileri, kızak ve şambriyellerle kayarak, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, kartopu oynayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek tatilin tadını çıkarıyor.

Tatil için Ankara'dan gelen Özge Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiat parkına günübirlik geldiklerini, kayak pistlerinde kayarak doyasıya eğlendiklerini, Ankara'da kar olmadığı için Abant'ı tercih ettiklerini söyledi.


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