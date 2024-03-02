Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,414.60
BTC/USDT
61,887.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar erimeye başladı. Abant Gölü çevresi ve ormanlık alanda sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla milli park renklendi.

Konaklamak ya da günübirlik tatil için milli parka gelenler, Abant'ın eşsiz manzarasına karşı göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak ya da top oynayarak vakit geçirdi.

Ailesiyle İstanbul'dan Abant'a gelen Zeynep Firidin, Bolu'nun doğal güzellikler açısından zengin olduğunu belirterek, herkesi bunları görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ülkelerle bağlantı kurduğunuzda barışın tesisine olumlu etkileri oluyor
SETA Genel Koordinatörü Duran: ADF, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği
ICGLR Genel Sekreteri Caholo: İnsanlık asla Gazze ve Ukrayna'da gördüklerimizin yaşanmasına izin vermemeli
Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Zambri Abdülkadir: Güneydoğu Asya'da Çin fobisi yaratmamalıyız
'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'

Benzer haberler

Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi

Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi

Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet